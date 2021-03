Tragedia sfiorata per l’ex Roma Olsen | minacciato in casa con un machete

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Terribile esperienza perportiere della, oggi all’Everton, Robin. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, nella giornata di sabato il calciatore svedese, mentre era incon la moglie e i figli, è stato aggredito econ unda malintenzionati che avevano fatto irruzione nella sua abitazione per rapinarlo. Così il portiere si è visto costretto a consegnare alla banda degli oggetti preziosi e un orologio; per fortuna, però, senza patire ulteriori conseguenze. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tommaso_paparo : RT @socialmiliac: Maltempo a #Roma, tragedia sfiorata a Corso Trieste: un pino cade vicino al Giulio Cesare. Disagi e allagamenti https://t… - HorrorItalia24 : Ostaggi-Attacco allo scuolabus su NOVE – Claudio Camarca racconta la tragedia sfiorata dei bambini sequestrati – Sa… - pressitalia : 'Ostaggi - Attacco allo scuolabus' - A due anni dalla tragedia sfiorata, le testimonianze di nove bambini sequestra… - NotizieMolise : Incidente sulla tangenziale, sfiorata la tragedia: furgone si ferma contro guardrail - FashionluxuryI : ‘OSTAGGI – ATTACCO ALLO SCUOLABUS’ A due anni dalla tragedia sfiorata, le testimonianze di nove bambini sequestrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata

Il Messaggero

...sul Nove ' Ostaggi - attacco allo scuolabus' - disponibile anche su discovery+ - lo speciale del ciclo Nove racconta prodotto da Stand By Me per Discovery Italia dedicato allail 20 ...RONCIGLIONE -sulla strada Valle di Vico: l'altro giorno un ramo è caduto su un'auto in transito sfondando il parabrezza. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma l'episodio ha riacceso la polemica ...Eccoli i nomi dei 13 Carabinieri “Eroi di San Donato Milanese”: Domenico Altamura, Andrea Celeste, Giovanna Calvaruso, Francesco Citarella, Aldo Alberto Leone, Roberto Manucci, Francesco Nano, Frances ...Un 91enne di Arezzo,scoperto di essere positivo al Covid, ha tentato il suicidio. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è riuscito a salvargli la vita.