Torino, lutto in casa granata: è morto Marino Lombardo (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Il terzino dell'ultimo scudetto aveva 70 anni ed è stato stroncato da un infarto Un giorno estremamente triste per tutti i tifosi del Torino. E' morto nelle scorse ore Marino Lombardo, terzino dell'ultimo scudetto granata. Il calciatore è stato stroncato da un infarto all'età di 70 L'articolo proviene da Inews.it.

OdeonZ__ : Torino in lutto: morto Marino Lombardo, campione d’Italia coi granata nel 1976 - TironeDavi : Mi unisco al lutto e al dolore dei miei connazionali di Puglia Calabria Basilicata Sicilia, Campania per l’uscita d… - infoitsport : Torino in lutto: scomparso Lombardo, vinse lo scudetto nel '76 - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: TORINO STA IN LUTTO IN QUESTO MOMENTO LA JUVENTUS SONO USCITI DALLA CHAMPIONS LEAGUE.. ?????? - SjDHE0xGbeKIRlt : TORINO STA IN LUTTO IN QUESTO MOMENTO LA JUVENTUS SONO USCITI DALLA CHAMPIONS LEAGUE.. ?????? -