To The Rescue! è un simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un nuovo gioco chiamato To The Rescue! sta mescolando adorabili cuccioli con la simulazione gestionale, incaricando i giocatori di prendersi cura dei cani salvati e di mantenere in vita il rifugio. Il gioco è sviluppato dallo studio Little Rock Games e sarà pubblicato da Freedom Games, che ha annunciato che To The Rescue! uscirà su Steam e Nintendo Switch in autunno quest'anno. Il gioco includerà molte funzionalità comuni ai sim gestionali, dando la possibilità ai giocatori di progettare e costruire il proprio rifugio, di gestire le sue finanze e di assumere personale. Tuttavia il gioco includerà anche la cura quotidiana degli animali, come ad esempio l'alimentazione. I giocatori avranno anche il compito di conoscere le personalità sia dei cuccioli a loro affidati che dei potenziali ...

