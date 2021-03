Spiegare le differenze tra i vaccini è importante (Di mercoledì 10 marzo 2021) Abbiamo a disposizione degli ottimi prodotti e non dovremmo esitare a fare il primo disponibile. Ma dare informazioni precise e affidabili è fondamentale per compiere scelte consapevoli. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Abbiamo a disposizione degli ottimi prodotti e non dovremmo esitare a fare il primo disponibile. Ma dare informazioni precise e affidabili è fondamentale per compiere scelte consapevoli. Leggi

