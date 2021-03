Shakhtar D., Stepanenko: “La Roma gioca all’attacco, per noi sarà un vantaggio” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, Taras Stepanenko, capitano dello Shakhtar Donetsk, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha parlato così della sfida con i giallorossi dell’ex Paulo Fonseca: “Mi aspetto una sfida equilibrata, interessante, tra due squadre che amano giocare a calcio. Loro attaccano, per noi sarà un vantaggio“. “Contro l’Inter -affrontata nel girone di Champions League- ci siamo difesi, ma eravamo in un periodo particolare. C’erano tanti titolari fuori a causa del Covid, stavolta sarà diverso“. Chi deve temere la Roma? “Sicuramente Marlos. È in forma ed avrà la fascia di capitano, vista la mia assenza: sarà motivato. Taison sarà carico perché affronta Fonseca, il suo ex allenatore, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, Taras, capitano delloDonetsk, prossimo avversario dellain Europa League, ha parlato così della sfida con i giallorossi dell’ex Paulo Fonseca: “Mi aspetto una sfida equilibrata, interessante, tra due squadre che amanore a calcio. Loro attaccano, per noiun“. “Contro l’Inter -affrontata nel girone di Champions League- ci siamo difesi, ma eravamo in un periodo particolare. C’erano tanti titolari fuori a causa del Covid, stavoltadiverso“. Chi deve temere la? “Sicuramente Marlos. È in forma ed avrà la fascia di capitano, vista la mia assenza:motivato. Taisoncarico perché affronta Fonseca, il suo ex allenatore, ma ...

