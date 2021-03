Qashqai | che fenomeno

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nissan rinforza la posizione di leader nel segmento dei crossover in Europa con la presentazione della terza generazione del nuovo. Da quando Nissan ha creato il segmento nel 2007, sono stati ...

Da quando Nissan ha creato il segmento nel 2007, sono stati venduti oltre 3 milioni diin Europa. Per la terza generazione, Nissan ha mantenuto i princ pihanno guidato la progettazione e ...Dal 1° aprile Guillaume Cartier guiderà le operazioni di Nissan nella regione,copre più di 140 ... Il piano prevede l'introduzione del nuovoe di Ariya nei mercati europei e la crescita del ...Nissan rinforza la posizione di leader nel segmento dei crossover in Europa con la presentazione della terza generazione del nuovo Qashqai. Da quando Nissan ha ...Nissan Motor nomina Guillaume Cartier nuovo Chairperson per la regione AMIEO che comprende Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania.