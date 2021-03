Pd: pressing per Enrico Letta segretario (Di mercoledì 10 marzo 2021) Letta ha spiegato di essere sensibile alla situazione del Pd e di osservare con preoccupazione alla crisi del partito che ha contribuito a fondare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha spiegato di essere sensibile alla situazione del Pd e di osservare con preoccupazione alla crisi del partito che ha contribuito a fondare L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua il pressing nel Pd per convincere Enrico Letta ad accettare la candidatura a segretario. L'ex premier è a… - repubblica : Pd, pressing per Enrico Letta segretario. L'ex premier preoccupato per la crisi del partito: Il capogruppo dem al S… - Adnkronos : .@pdnetwork, #Letta preoccupato. E aumenta il pressing per il ritorno ai vertici - FirenzePost : Pd: pressing per Enrico Letta segretario - AlBizzotto : RT @ilgiornale: Pressing su Speranza per vaccinare 60 milioni di italiani entro la fine di giugno. Qual è il vero obiettivo del premier htt… -