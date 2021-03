Paolo Bonolis, mia figlia Silvia ha 18 anni e le sue problematiche di salute …” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Bonolis è uno dei conduttori di maggiore successo di sempre e molto amato dai telespettatori italiani. In quest’ultimo anno è stato purtroppo assente dalla tv, per via della pandemia da Coronavirus che ha costretto la tv a fermarsi. Il conduttore, andava in onda con il programma Avanti un altro, che poi Mediaset ha deciso di fermare, dopo l’arrivo del Covid. Adesso, dopo circa un anno però, il conduttore è tornato in tv e lo ha fatto sempre con Avanti un altro, al fianco del maestro Luca Laurenti. Ad ogni modo, il conduttore romano in questo anno è stato particolarmente presente con il suo pubblico, attraverso i social, dove è stato particolarmente attivo. In questi giorni, Paolo è tornato a parlare della sua vita privata e nello specifico della figlia Silvia, che come sappiamo continua ad avere ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 10 marzo 2021)è uno dei conduttori di maggiore successo di sempre e molto amato dai telespettatori italiani. In quest’ultimo anno è stato purtroppo assente dalla tv, per via della pandemia da Coronavirus che ha costretto la tv a fermarsi. Il conduttore, andava in onda con il programma Avanti un altro, che poi Mediaset ha deciso di fermare, dopo l’arrivo del Covid. Adesso, dopo circa un anno però, il conduttore è tornato in tv e lo ha fatto sempre con Avanti un altro, al fianco del maestro Luca Laurenti. Ad ogni modo, il conduttore romano in questo anno è stato particolarmente presente con il suo pubblico, attraverso i social, dove è stato particolarmente attivo. In questi giorni,è tornato a parlare della sua vita privata e nello specifico della, che come sappiamo continua ad avere ...

Advertising

BotFreddie : RT @blogtivvu: Quella volta che Freddie Mercury ci provò con Paolo Bonolis: “Voleva passare del tempo con me…” - blogtivvu : Quella volta che Freddie Mercury ci provò con Paolo Bonolis: “Voleva passare del tempo con me…” - Massimi64685567 : RT @Enzo54847297: Del RATTO Bonolis Paolo, so solo questo?? @Zziliani crescono?????????? - gurdurale : Cammeo di Paolo Bonolis in Tom & Jerry (2021). Qui al comitato gurdurale del MiC (ex-Mibact) non ci risulta che Pao… - infoitcultura : Paolo Bonolis, futuro incerto: può tornare alla Rai e condurre di nuovo Sanremo -