Miu Miu sfila a Cortina: in "passerella" la donna dal cuore impavido (Di mercoledì 10 marzo 2021) Miu Miu presenta la sua nuova collezione da Cortina D'Ampezzo. Sulla pista da sci sfilano le modelle con i capi della collezione Autunno Inverno 2021 Tutte le collezioni moda presentate nelle diverse Fashion Week si stanno svolgendo attraverso sfilate virtuali. Ogni maison ha scelto la sua ambientazione, in base anche al messaggio che la collezione vuole trasmettere o alla storia della maison stessa, ma oggi a stupire è Miu Miu, che ha scelto una ambientazione naturalistica per la sua collezione Autunno Inverno 2021. La collezione, presentata alla Parigi Fashion Week, è ambientata in un paesaggio innevato. Lo sfondo sono le montagne di Cortina d'Ampezzo e le piste da sci chiuse per via dell'emergenza sanitaria. Il video ci presenta, dunque, modelle che sfilano tra le nevi con indosso i pezzi della ...

