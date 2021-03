Mascherine chirurgiche | il doodle di Google racconta chi le ha inventate

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ultimo anno le hanno portate tutti come mai avevano fatto in vita, esclusi medici e dentisti. Sono le mascherine chirurgiche, fondamentali per non ammalarsi e non far circolare il virus in tempo di pandemia. Google oggi con il suo doodle racconta chi le ha inventate. È il medico malese Wu Lien-teh.

Il dottor Wu Lien - Teh , come vi abbiamo ampiamente raccontato fino a questo momento, è l'inventore delle, dispositivi di protezione individuale di estrema attualità, purtroppo, e che stanno contribuendo a salvare milioni e milioni di vite in tutto il pianeta. Fu il primo alunno di ...Il 9 Marzo l'Associazione ha consegnatoai presenti, per amore di sé stessi e per rispetto della gente, in quanto un vaccinato potrebbe anche non essere ancora immunizzato, ...Nell’ultimo anno le hanno portate tutti come mai avevano fatto in vita, esclusi medici e dentisti. Sono le mascherine chirurgiche, fondamentali per non ammalarsi e non far circolare il virus in tempo ...Si ricorda oggi, in occasione del 142. anniversario della sua nascita, il medico malese di origini cinesi - Google lo ha celebrato con un «doodle», ...