Luna Rossa non ha nulla da temere |  dice Soldini

AGI - Perfetta parità dopo la prima giornata delle finali di America's Cup che ha preso ufficialmente il via nel golfo di Hauraki ad Auckland tra i detentori di Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli che si aggiudicano una regata a testa. Non c'è stato quello strapotere dei neozelandesi che si temeva alla vigilia. La prima delle due regate previste nella sfida per la conquista della prestigiosa 'Brocca d'argento' della 36esima edizione della 'Coppa delle 100 ghinee' è partita alle ore 4.12 italiane. Il Defender ha preso subito un buon vantaggio su Luna Rossa che ha sbagliato la partenza: i timonieri dell'imbarcazione italiana Francesco Bruni e Jimmy Spithill sono arrivati con troppo anticipo sulla linea di partenza e hanno dovuto rallentare, favorendo la rimonta di New Zealand, che subito dopo ha ...

