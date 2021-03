Luiz Felipe, il recupero continua: ecco quando potrebbe tornare (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - Luiz Felipe è tornato in Germania , prosegue la riabilitazione dopo l'operazione alla caviglia del 20 gennaio scorso. L'obiettivo è chiaro: non considerare la stagione finita, ma tornare ad ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA -è tornato in Germania , prosegue la riabilitazione dopo l'operazione alla caviglia del 20 gennaio scorso. L'obiettivo è chiaro: non considerare la stagione finita, maad ...

