Letta-Renzi | vite segnate all' inverso dall' arte della scomparsa

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Se dirà sì alla segreteria pd, l’autoesilio di Enricosarà durato metàprigionia del conte di Montecristo. Sette anni, dopo quella scena inobliabile del febbraio 2014 quando non guardò in faccia Matteomentre gli stringeva la mano consegnandogli il campanellino da premier. Sette anni lontanoe beghe politiche nostrane, dimissioni anche dal Parlamento e dal Pd (tessera rinnovata solo due anni fa, dopo l’elezione a segretario di Zingaretti). Due incarichi prestigiosi a Parigi: direttoreScuola di Affari internazionali di Sciences Po (la fucina dell’élite francese con l’Ena), e dell’Istituto Jacques Delors. Conferenze in tutto il mondo, da San Diego in California a Sidney. Nessuna consulenza pagata da satrapi mediorientali. Unica carica conservata in Italia: direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta Renzi

Il 55ennee il 46ennehanno ancora una vita politica davanti a loro. Il primo, se accetterà la segreteria Pd, è ben posizionato per succedere a Draghi. E il secondo s'inventerà ......non gradire il nome di Enrico... 'Non rispondo sulle correnti, non facendone parte', ribatte Delrio. 'Quello che serve oggi al Partito Democratico, come è stato con Prodi, Bersanie ...Il ritorno dell’ex-Capo del Governo potrebbe risollevare il partito dalla crisi. Lui chiede tempo e garanzie, soprattutto ai capicorrente che hanno remato contro Zingaretti. Enrico Letta è il deus ex- ...Se dirà sì alla segreteria pd, l’autoesilio di Enrico Letta sarà durato metà della prigionia del conte di Montecristo. Sette anni, dopo quella scena inobliabile del ...