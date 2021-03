Josh Holloway e J.J. Abrams riuniti per la serie HBO Max Duster (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il volto di Sawyer in Lost, Josh Holloway, torna a collaborare con J.J. Abrams per Duster, serie action drama ambientata nel Sudovest degli USA negli anni '70. Mini-reunion di Lost per Josh Holloway e il creatore dello show di culto J.J. Abrams. I due torneranno a collaborare insieme per una serie prodotta da HBO Max intitolata Duster. Secondo Variety, Josh Holloway interpreterà un coraggioso autista per conto di una gang criminale in fuga la cui esistenza è in grave pericolo nel dramma ambientato nel Sudovest negli anni '70. Co-creata da Abrams e LaToya Morgan, Duster sarà prodotta da Warner Bros. Television. Josh ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il volto di Sawyer in Lost,, torna a collaborare con J.J.peraction drama ambientata nel Sudovest degli USA negli anni '70. Mini-reunion di Lost pere il creatore dello show di culto J.J.. I due torneranno a collaborare insieme per unaprodotta da HBO Max intitolata. Secondo Variety,interpreterà un coraggioso autista per conto di una gang criminale in fuga la cui esistenza è in grave pericolo nel dramma ambientato nel Sudovest negli anni '70. Co-creata dae LaToya Morgan,sarà prodotta da Warner Bros. Television....

