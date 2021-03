Jannik Sinner batte il secondo francese di fila e vola ai quarti a Marsiglia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un altroed un’altra vittoria pernel torneo ATP 250 di. Il tennista azzurro, in serata, ha avuto la meglio sulla wild card di casa Hugo Gaston e lo ha battuto per 6-4 6-1 dopo 1h e 8 minuti di partita. Aidi finale,, se la vedrà con il vincente della sfida che vedrà opposti la testa di serie numero 1 Daniil Medvedev ed il biellorusso Egor Gerasimov, match in programma domani. Rivedremo in campo l’altoatesino, dunque, nella giornata di giovedì. Non era un match semplice, quello di oggi, maè stato bravo a renderlo tale. L’ altoatesino, infatti, affrontava un giocatore estremamente talentuoso che si sta proponendo ormai con una certa costanza sui grandi palcoscenici. Bravo dunque l’azzurro ...

