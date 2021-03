Iv: Renzi vince causa contro Tofalo (M5S) che lo aveva denunciato per diffamazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Matteo Renzi, riferisce una nota del suo ufficio stampa, ha vinto la causa contro il deputato del M5S Angelo Tofalo, condannato al rimborso delle spese processuali. La vicenda è relativa ad un fatto accaduto il 14 giugno 2017, quando, durante la trasmissione ‘8 e mezzo’, l’ex premier aveva affermato che il parlamentare grillino, esponente del Copasir “è andato a trattare in Libia con la parte sbagliata”. A seguito di questa affermazione Tofalo ha citato Renzi in giudizio per diffamazione. Oggi la sentenza che valuta “le affermazioni di Renzi come rispettose del diritto di critica e non diffamatorie: l’istruttoria ha infatti evidenziato come effettivamente il deputato grillino abbia incontrato l’ex premier ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Matteo, riferisce una nota del suo ufficio stampa, ha vinto lail deputato del M5S Angelo, condannato al rimborso delle spese processuali. La vicenda è relativa ad un fatto accaduto il 14 giugno 2017, quando, durante la trasmissione ‘8 e mezzo’, l’ex premieraffermato che il parlamentare grillino, esponente del Copasir “è andato a trattare in Libia con la parte sbagliata”. A seguito di questa affermazioneha citatoin giudizio per. Oggi la sentenza che valuta “le affermazioni dicome rispettose del diritto di critica e non diffamatorie: l’istruttoria ha infatti evidenziato come effettivamente il deputato grillino abbia incontrato l’ex premier ...

