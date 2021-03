In occasione del suo 142° compleanno, Google oggi omaggia con un Doodle il Dr. Wu Lien-teh, inventore della mascherina chirurgica (Di mercoledì 10 marzo 2021) oggi, 10 Marzo 2021, è anche l’anniversario dell’entrata in vigore del Dpcm presentato dall’ex Premier Giuseppe Conte che impose il lockdown nazionale. Il Dottor Wu Lien-teh, nacque a Penang il 10 marzo 1879, da genitori cinesi immigrati, divenne il primo studente di discendenza cinese a laurearsi in medicina all’Università di Cambridge. Il dottor Wu, un forte sostenitore del progresso medico, è stato anche il primo candidato al Premio Nobel della Malesia nel 1935. Nominato per il prestigioso premio in fisiologia e medicina per il suo lavoro nella lotta contro la peste polmonare, avvenuto dopo il lavoro del dottor Wu in Cina, dopo la sua carica a indagare su un’epidemia sconosciuta all’epoca, che aveva colpito la Cina nord-occidentale. Successivamente ha identificò la malattia come una peste polmonare altamente contagiosa che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 Marzo 2021, è anche l’anniversario dell’entrata in vigore del Dpcm presentato dall’ex Premier Giuseppe Conte che impose il lockdown nazionale. Il Dottor Wu-teh, nacque a Penang il 10 marzo 1879, da genitori cinesi immigrati, divenne il primo studente di discendenza cinese a laurearsi in medicina all’Università di Cambridge. Il dottor Wu, un forte sostenitore del progresso medico, è stato anche il primo candidato al Premio NobelMalesia nel 1935. Nominato per il prestigioso premio in fisiologia e medicina per il suo lavoro nella lotta contro la peste polmonare, avvenuto dopo il lavoro del dottor Wu in Cina, dopo la sua carica a indagare su un’epidemia sconosciuta all’epoca, che aveva colpito la Cina nord-occidentale. Successivamente ha identificò la malattia come una peste polmonare altamente contagiosa che ...

