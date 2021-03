Il radon: come proteggersi da un gas pericolosissimo che non si vede e non si sente (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il radon è un gas nobile radioattivo scoperto nel 1899 da Robert Owens e Ernest Rutherford. Si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell’uranio. Prodotti del decadimento del radon sono polonio e bismuto: si tratta di due sostanze estremamente tossiche e dunque pericolose per la salute umana. Inodore, incolore e insapore, la pericolosità del radon sta nel fatto che, accumulandosi dentro le case, è la seconda causa di neoplasie polmonari, soprattutto tra chi fuma. Si stima che ogni anno negli Stati Uniti siano circa 21mila le persone che muoiono per effetto della inalazione di radon. Per l’Europa, studi statistici rilevati nel 2005 hanno concluso come nel Vecchio Continente il radon sia responsabile del 9 per cento dei decessi per neoplasie ai ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilè un gas nobile radioattivo scoperto nel 1899 da Robert Owens e Ernest Rutherford. Si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell’uranio. Prodotti del decadimento delsono polonio e bismuto: si tratta di due sostanze estremamente tossiche e dunque pericolose per la salute umana. Inodore, incolore e insapore, la pericolosità delsta nel fatto che, accumulandosi dentro le case, è la seconda causa di neoplasie polmonari, soprattutto tra chi fuma. Si stima che ogni anno negli Stati Uniti siano circa 21mila le persone che muoiono per effetto della inalazione di. Per l’Europa, studi statistici rilevati nel 2005 hanno conclusonel Vecchio Continente ilsia responsabile del 9 per cento dei decessi per neoplasie ai ...

Advertising

InnoveroEdile : 3 STEP PER ELIMINARE L’INQUINAMENTO DENTRO CASA Ecco per voi una rassegna di approfondimenti sul tema: ?? Elettros… - lallascat : - Come si chiama questo? - Random. - Come il gas? - No, Papà. Quello è Radon. Tutti belli svegli siamo Amaaaaa. #sanremo2021 #sanrem2021 -