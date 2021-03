Il paradiso delle signore: LAURA non tornerà, la conferma di Arianna Montefiori (Di mercoledì 10 marzo 2021) È stato uno dei personaggi che più hanno incuriosito nell’ultima stagione i fan de Il paradiso delle signore: parliamo di LAURA Parisi, la dolce ma al tempo stesso “tostissima” commessa-imprenditrice che in molti pensavano potesse diventare il nuovo amore di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dopo la fine della storia tra quest’ultimo e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Ma le cose, a questo punto è ufficiale, sono andate in tutt’altra maniera e non per esigenze di trama. Eh sì, a volte la vita vera ci mette lo zampino ed è proprio quello che è capitato ad Arianna Montefiori, la giovane interprete della Parisi. Qualche mese fa si è notata un’improvvisa riduzione e subito dopo una completa sparizione di LAURA delle vicende del paradiso: se ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 marzo 2021) È stato uno dei personaggi che più hanno incuriosito nell’ultima stagione i fan de Il: parliamo diParisi, la dolce ma al tempo stesso “tostissima” commessa-imprenditrice che in molti pensavano potesse diventare il nuovo amore di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dopo la fine della storia tra quest’ultimo e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Ma le cose, a questo punto è ufficiale, sono andate in tutt’altra maniera e non per esigenze di trama. Eh sì, a volte la vita vera ci mette lo zampino ed è proprio quello che è capitato ad, la giovane interprete della Parisi. Qualche mese fa si è notata un’improvvisa riduzione e subito dopo una completa sparizione divicende del: se ...

