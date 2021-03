Federer-Basilashvili: data, orario e tv quarti di finale Atp Doha 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roger Federer è tornato nel circuito Atp dopo oltre un anno di distanza e lo ha fatto con una vittoria ai danni di Evans. Lo svizzero è dunque approdato ai quarti di finale dell’Atp 250 di Doha. Sulla sua strada troverà ora il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ha sconfitto in due set Malek Jaziri. La sfida andrà in scena giovedì 11 marzo come terzo match dalle 12:30 orario italiano (intorno alle 16:00). La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rogerè tornato nel circuito Atp dopo oltre un anno di distanza e lo ha fatto con una vittoria ai danni di Evans. Lo svizzero è dunque approdato aididell’Atp 250 di. Sulla sua strada troverà ora il georgiano Nikoloz, che ha sconfitto in due set Malek Jaziri. La sfida andrà in scena giovedì 11 marzo come terzo match dalle 12:30italiano (intorno alle 16:00). La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

