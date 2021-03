Enrico Letta è l’ultima opportunità per il Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) di Lorenzo Giannotti, persona perbene e molto preparata, qualora sciolga positivamente la riserva sulla guida del Pd dovrà risolvere anzitutto una questione: il parossismo della democraticità interna al partito, autoreferenziale e scollegata dalla realtà. Un profluvio di correnti interne che si prefigge di discutere di idee, ma che alla fine, puntualmente, indebolisce il segretario di turno. Discussioni che vorrebbero mettere al centro punti di vista alternativi (e già questo è curioso), ma finiscono sempre con lotte per la spartizione di pezzetti di potere più o meno ampi, come dimostra il “mi vergogno” di zingarettiana matrice. In secondo luogo, sarà necessario un rinnovamento della classe dirigente di cui il professor Massimo Cacciari dà una definizione plastica: “i capi corrente e i gruppi dirigenti del Pd che non contano nulla, non ...