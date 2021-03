Condividere un indirizzo Gmail e accesso simultaneo a due account (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una delle più utili opzioni opzioni disponibili per gli utenti che usano Gmail con Google Apps è la capacità di Condividere l'accesso alla posta elettronica con altre persone. Questa funzione è molto utile per piccole e grandi aziende che necessitano di un account di posta elettronica condiviso, cosi da poter leggere ed inviare le Email senza dover aspettare il proprietario effettivo e senza dover entrare con le sue credenziali di accesso. Nei casi di emergenza poi, se il proprietario dell'account non potesse leggere la posta, può delegare a qualcun altro il compito di leggere e rispondere ad una E-Mail, senza dover comunicare la propria password. Vediamo insieme come Condividere un indirizzo Gmail e garantire l' ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una delle più utili opzioni opzioni disponibili per gli utenti che usanocon Google Apps è la capacità dil'alla posta elettronica con altre persone. Questa funzione è molto utile per piccole e grandi aziende che necessitano di undi posta elettronica condiviso, cosi da poter leggere ed inviare le Email senza dover aspettare il proprietario effettivo e senza dover entrare con le sue credenziali di. Nei casi di emergenza poi, se il proprietario dell'non potesse leggere la posta, può delegare a qualcun altro il compito di leggere e rispondere ad una E-Mail, senza dover comunicare la propria password. Vediamo insieme comeune garantire l' ...

Advertising

MTV_Lombardia : Oggi MtvLombardia è ospite e relatore al Seminario di Comunicazione nel mondo del vino organizzato dall'… - PisaTurismo : Quanti di voi amano la fotografia?Perché non condividere con noi i vostri scatti di Pisa? Basterà condividere la f… - gloriosacombat : RT @danteguest1: Twitter non mi consente di condividere questo articolo pertanto riporto l'indirizzo e lo screenshot del relativo articolo,… - darioconte66 : RT @danteguest1: Twitter non mi consente di condividere questo articolo pertanto riporto l'indirizzo e lo screenshot del relativo articolo,… - PetraSugarFox : RT @danteguest1: Twitter non mi consente di condividere questo articolo pertanto riporto l'indirizzo e lo screenshot del relativo articolo,… -