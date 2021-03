Campeggio ‘stupefacente’ ad Ardea | si danno appuntamento per vendere cocaina | sequestrati 11 000€ in contanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Proseguono i controlli di Polizia finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati ad esso collegati. In particolare, nel pomeriggio di sabato 6 marzo, il personale della squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Anzio-Nettuno ha tratto in arresto A.P., pregiudicato 40enne di Aprilia e denunciato in stato di libertà S.M. 30enne di Roma. Le indagini I due si erano datiad, nei pressi di unsito sulla litoranea. Lì gli agenti hanno notato il 30enne fermo in strada con fare guardingo. Poco dopo, vicino a lui si è fermata una Smart, condotta da A.P. Dopo che il S.M è salito a bordo della Smart gli agenti si sono insospettiti e hanno proceduto al controllo dell’auto. La scoperta della droga Durante il controllo i due sono apparsi nervosi ed insofferenti, tanto da far ritenere che ...