Arriva "Màkari" per indagare in Sicilia e non solo - (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Scotti Claudio Gioè nella miniserie tv "Il Bosco" Le analogie ci sarebbero tutte. Stesso derivazione, letteraria, stesso genere, giallo, stessa ambientazione, la Sicilia, stessa produzione la Palomar di Carlo Degli Esposti Le analogie ci sarebbero tutte. Stesso derivazione, letteraria, stesso genere, giallo, stessa ambientazione, la Sicilia, stessa produzione la Palomar di Carlo Degli Esposti. Ma Claudio Gioè non è Luca Zingaretti. Nel senso che Màkari (nuova serie gialla interpretata dall'attore palermitano, e tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, su Raiuno da lunedì 15) non si candida e neppure ambisce a sostituire il Commissario Montalbano. «La letteratura Siciliana è da sempre un punto di riferimento delle mie produzioni», spiega Degli Esposti; «E le prossime serie saranno ambientate anche ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Scotti Claudio Gioè nella miniserie tv "Il Bosco" Le analogie ci sarebbero tutte. Stesso derivazione, letteraria, stesso genere, giallo, stessa ambientazione, la, stessa produzione la Palomar di Carlo Degli Esposti Le analogie ci sarebbero tutte. Stesso derivazione, letteraria, stesso genere, giallo, stessa ambientazione, la, stessa produzione la Palomar di Carlo Degli Esposti. Ma Claudio Gioè non è Luca Zingaretti. Nel senso che(nuova serie gialla interpretata dall'attore palermitano, e tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, su Raiuno da lunedì 15) non si candida e neppure ambisce a sostituire il Commissario Montalbano. «La letteraturana è da sempre un punto di riferimento delle mie produzioni», spiega Degli Esposti; «E le prossime serie saranno ambientate anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Màkari Gioè detective in Sicilia (a Màkari, Trapani) sulle orme di Montalbano Uscito momentaneamente di scena il poliziotto impersonato da Luca Zingaretti , arriva il ... A Màkari ritrova il suo amico Peppe Piccionello e incontra la bella Suleima con cui intreccia una storia d'...

Dai romanzi di Savatteri su Rai la fiction 'Makari' con Claudio Gioè Dopo il commissario Montalbano su rai uno arriva la nuova fiction " Makari " con Claudio Gioè nei panni di un giornalista, Saverio Lamanna, che si ritrova casualmente nei panni di un detective. Tratta dai romanzi del giornalista racalmutese ...

