Amici 20, violenta lite tra i ballerini Alessandro e Martina: cosa è successo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Anche senza dare voti o giudizi la maestra di danza classica Alessandra Celentano è riuscita a scaldare gli animi in un modo inverosimile all’interno della scuola di Amici 20. I ballerini Alessandro e Martina, entrambi membri del team di Lorella Cuccarini, hanno avuto una violenta litigata durante la puntata del daytime di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Il tutto è partito quando la coach ha convocato i ballerini in studio, ha fatto ballare Martina e ha ribadito che secondo lei non si merita di andare al serale di Amici 20. Fino a qui tutto bene, direte voi, ma gli animi si sono scaldati quando la giurata ha chiesto agli altri ragazzi di ballo di esprimere un giudizio su Martina e di dire se secondo loro lei si merita di arrivare alla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Anche senza dare voti o giudizi la maestra di danza classica Alessandra Celentano è riuscita a scaldare gli animi in un modo inverosimile all’interno della scuola di20. I, entrambi membri del team di Lorella Cuccarini, hanno avuto unalitigata durante la puntata del daytime di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Il tutto è partito quando la coach ha convocato iin studio, ha fatto ballaree ha ribadito che secondo lei non si merita di andare al serale di20. Fino a qui tutto bene, direte voi, ma gli animi si sono scaldati quando la giurata ha chiesto agli altri ragazzi di ballo di esprimere un giudizio sue di dire se secondo loro lei si merita di arrivare alla ...

tuttopuntotv : Amici 20, violenta lite tra i ballerini Alessandro e Martina: cosa è successo

