Amici 20: gli allievi ammessi al Serale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Maria De Filippi - Amici 20 Il Serale di Amici 20 si avvicina e sono stati definitivamente scelti gli allievi che ne saranno protagonisti. Tutto è successo durante la registrazione dell'ultimo speciale del pomeriggio, che sarà trasmesso sabato 13 marzo su Canale 5 alle 14.10. Alla puntata sono arrivati in 17, di cui 5 già certi di far parte del Serale; si tratta dei cantanti Enula, Gaia e Sangiovanni e dei ballerini Rosa e Samuele, che nel penultimo speciale sono risultati primi nelle classifiche generali di votazioni e dunque hanno staccato di diritto il pass. Gli altri sono stati scelti nell'ultima puntata, con i professori che – secondo quanto anticipa Il Vicolo delle News – hanno deciso di non privarsi di nessuno dei propri talenti; dunque, tutti al

