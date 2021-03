Von der Leyen contro AstraZeneca | “Devono spiegare dove sono finite le nostre dosi”

(Di martedì 9 marzo 2021) Ursula von derparla dello stop all’export del vaccinoe avverte: “Non non siamo la loro logistica”. La presidente della Commissione europea Ursula von derha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato anche dello stop all’export per quanto riguarda i vaccini di. Vaccino Covid, von der: “Pieno sostegno e allineamento con l’Italia” La von derha chiarito che lo stop all’export “non è una tantum” ma “dipenderà dall’azienda. Deve rispettare i patti. Se onoreranno il contratto e ricreeranno la fiducia le porte si apriranno“. “Da quanto vediamosta distribuendo al di sotto del 10% di quanto pattuito per il primo trimestre nell’Unione. Perciò ...

Advertising

CarloCalenda : Solita solfa. Tutti i buoni sono nostri. Berlinguer e Kennedy. Gramsci e Merkel. Togliatti e Draghi. Sardine e Von… - TgLa7 : #Vaccino: von der Leyen, da aprile 100 mln dosi al mese in Ue - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ue e von der Leyen dal ruggito al belato in 24 ore. Stop a 250mila di dosi verso l’Austr… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Ue: 'AstraZeneca rispetti i patti o blocchiamo l'export' - Europa - - Black300Joe : @Gabry55020967 Perché secondo te, GIUSEPPI ha governato? Giuseppi è stato il burattino di URSULA Von Der Leyen.… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

E'intervenuta su questa situazione UrsulaLeyen, minacciando di bloccare l'export se la situazione non verrà ristabilita: " Ci aspettiamo che AstraZeneca accresca i suoi sforzi per ...Sulla base delle ultime discussioni tra la Commissione europea, gli Stati membri e le case farmaceutiche, la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ha fatto riferimento nella sua intervista a una 'consegna di 100 milioni di dosi di vaccino al mese' (nel secondo trimestre del 2021). Ad annunciarlo il portavoce della Commissione ...La presidente dell Commissione Europea: "AstraZeneca doveva iniziare a produrre prima di avere l'autorizzazione al mercato e preparare le scorte per distribuire le dosi una volta avuto il via libera" ...In Europa si prospetta una nuova fase politica dopo il flop delle vaccinazioni. E le ripercussioni sul Bel Paese saranno dirette.