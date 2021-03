Vaccino covid Italia, aumentano dosi in secondo trimestre 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Aumenteranno nel secondo trimestre dell’anno le dosi di Vaccino covid per l’Italia. L’azienda Johnson&Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l’Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l’impegno a fornire 200 milioni di dosi all’Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre. Per quanto riguarda l’Italia, filtra da Palazzo Chigi, nel periodo dall’8 marzo al 3 aprile saranno fornite complessivamente circa 6,5 milioni di dosi. Nel secondo trimestre, invece, in Italia si registrerà un netto incremento delle dosi disponibili, per un ammontare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Aumenteranno neldell’anno lediper l’. L’azienda Johnson&Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio dellepreviste per l’Europa nel prossimo, garantendo comunque l’impegno a fornire 200 milioni diall’Ue nel, a partire dal. Per quanto riguarda l’, filtra da Palazzo Chigi, nel periodo dall’8 marzo al 3 aprile saranno fornite complessivamente circa 6,5 milioni di. Nel, invece, insi registrerà un netto incremento delledisponibili, per un ammontare ...

