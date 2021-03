The Last of Us Parte II ha 'aperto a una serie di storie diverse' (Di martedì 9 marzo 2021) La narrativa di The Last of Us Parte II è stata acclamata molto sia dai giocatori che dalla critica: ad avere la stessa opinione è Shannon Woodward, che ha realizzato il mo-cap ed il doppiaggio di Dina. L'attrice ha elogiato Naughty Dog per aver rappresentato nel modo giusto le relazioni LGBTQ+ in un gioco come The Last of Us Parte II. "In The Last of Us Parte II non solo c'è come protagonista una donna, ma sono molte ad esserlo, tra cui una gay, una bisessuale e abbiamo un personaggio transgender. Per molto tempo le persone hanno trattato le storie nei giochi come le storie nei porno, nessuno ne aveva bisogno ma erano lì. La rappresentazione significa molto e anche se diversi giochi lo hanno fanno, The Last of Us ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) La narrativa di Theof UsII è stata acclamata molto sia dai giocatori che dalla critica: ad avere la stessa opinione è Shannon Woodward, che ha realizzato il mo-cap ed il doppiaggio di Dina. L'attrice ha elogiato Naughty Dog per aver rappresentato nel modo giusto le relazioni LGBTQ+ in un gioco come Theof UsII. "In Theof UsII non solo c'è come protagonista una donna, ma sono molte ad esserlo, tra cui una gay, una bisessuale e abbiamo un personaggio transgender. Per molto tempo le persone hanno trattato lenei giochi come lenei porno, nessuno ne aveva bisogno ma erano lì. La rappresentazione significa molto e anche se diversi giochi lo hanno fanno, Theof Us ...

giroditalia : The Maglia Rosa was introduced in 1931. The first to wear it was Guerra, the last one was Tao Geoghegan Hart. Who… - officialatsumu : @setteroiks THE LAST ONE THO HAHAHAHHAHAHA - quiete_abissale : Never Mind – in apertura di The Most Beautiful Moment in Life – è una delle prime canzoni autobiografiche di Yoongi… - alextevere : Io se qualcuno dovesse dire questo dei due The Last Of Us #TheLastofUs #TheLastofUsPart2 #TLOU2 #tlou… - Asgard_Hydra : PS5: The Last of Us 2, Uncharted Collection su PC e nuova IP in un dubbio leak - -