Superbonus | Inarsind | prolungare al 2024 effetti 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - "In questo modo - secondo- si invoglieranno fortemente i proprietari degli immobili ad eseguire interventi di riqualificazione sismica ed energetica coinvolgendo professionisti, imprese edili e impiantistiche che da anni si trovano ad operare in un mercato asfittico e con ridotte prospettive dando certamente linfa al settore, perché allo stato attuale il tempo concesso per la realizzazione di questi interventi è limitato: la scadenza attuale è prevista per il 30 giugno 2022, prolungata al 31 dicembre solo per gli immobili delle aziende per l'edilizia economica popolare". E secondo Ingegneri e Architetti liberi professionisti "non si può pensare di riqualificare l'intero patrimonio immobiliare italiano in meno di due anni. Un patrimonio importante e che per anni non è stato sostenuto adeguatamente". "Lo strumento adottato – spiega poi la lettera ...