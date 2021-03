Superbike, il Mondiale 2021 partirà ad Aragon, slitta l’Estoril, entra in calendario il circuito di Navarra (Di martedì 9 marzo 2021) Ennesima rivoluazione nel calendario del Mondiale Superbike 2021. In primo luogo il Round dell’Estoril da inizio stagione viene posticipato a data da destinarsi, mentre è stato annunciato l’esordio del circuito di Navarra, come quinto appuntamento della stagione. Ma, come sempre, andiamo con ordine. FIM e Dorna WSBK hanno optato per il rinvio della prima tappa lusitana, per cui l’avvio ufficiale della stagione si terrà al MotorLand di Aragon, nel weekend del 21-23 maggio. Il secondo impegno stagionale sarà nel fine settimana 11-13 giugno con il Gran Premio d’Italia a Misano, prima della trasferta britannica del 2-4 luglio in quel di Donington. Quarta tappa, il Gran Premio di Olanda ad Assen il 23-25 luglio, quindi dopo la lunga sosta estiva, si tornerà ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Ennesima rivoluazione neldel. In primo luogo il Round delda inizio stagione viene posticipato a data da destinarsi, mentre è stato annunciato l’esordio deldi, come quinto appuntamento della stagione. Ma, come sempre, andiamo con ordine. FIM e Dorna WSBK hanno optato per il rinvio della prima tappa lusitana, per cui l’avvio ufficiale della stagione si terrà al MotorLand di, nel weekend del 21-23 maggio. Il secondo impegno stagionale sarà nel fine settimana 11-13 giugno con il Gran Premio d’Italia a Misano, prima della trasferta britannica del 2-4 luglio in quel di Donington. Quarta tappa, il Gran Premio di Olanda ad Assen il 23-25 luglio, quindi dopo la lunga sosta estiva, si tornerà ...

