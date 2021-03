Steam | un bug cancella le pagine dello store compresa quella di CS | GO

Advertising

Multiplayerit : Steam: CS:GO e molti giochi sono spariti, un bug sta creando il caos - GamingTalker : Steam, un bug ha rimosso temporaneamente le pagine di CS:GO ed altri giochi -

Ultime Notizie dalla rete : Steam bug

Multiplayer.it

... in particolare, soffriva di scarsa ispirazione e abbondanza di. La parabola di Stronghold è, ... MODUS OPERANDI Ho giocato a Stronghold: Warlords su PC, utilizzando un codiceofferto dagli ......per correggeree problemi. Tuttavia è una buona notizia per tutti coloro che desideravano provarlo ma che sono stati frenati a causa della lingua. Tale of Immortal è disponibile su PC viaUn bug ha creato un po' di caos su Steam, causando la rimozione di pagine di giochi come CS:GO. Per fortuna sembra che Valve abbia risolto.. Anche se non è chiarissimo cosa sia accaduto, qualcosa è ...Il team cinese GiuGu ha annunciato sulla sua pagina Steam di voler implementare la traduzione inglese del suo RPG Tale of Immortal ...