Siria, l'infanzia perduta. Gli effetti di 10 anni di guerra su una generazione (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi, in Siria, 2 milioni di bambini sono tagliati fuori dalla scuola e altri 1,3 milioni rischiano fortemente di perdere l’istruzione; l’80% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e 6,2 milioni di bambini rischiano di restare senza cibo, con almeno 137 mila minori sotto i cinque anni di età che già in questo momento stanno soffrendo la malnutrizione acuta. Solo nel 2020, nel Paese, i minori sono stati vittime di oltre 2.600 gravi violazioni nei loro confronti e 1.454 bambini sono stati uccisi o sono rimasti gravemente feriti; 157 gli attacchi armati contro le scuole registrati in un solo anno e in quasi 1 famiglia Siriana su 3 i figli mostrano evidenti segnali di stress psicosociale. Numeri impietosi che fotografano le condizioni dell’infanzia in Siria a pochi giorni dal 15 marzo, data in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi, in, 2 milioni di bambini sono tagliati fuori dalla scuola e altri 1,3 milioni rischiano fortemente di perdere l’istruzione; l’80% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e 6,2 milioni di bambini rischiano di restare senza cibo, con almeno 137 mila minori sotto i cinquedi età che già in questo momento stanno soffrendo la malnutrizione acuta. Solo nel 2020, nel Paese, i minori sono stati vittime di oltre 2.600 gravi violazioni nei loro confronti e 1.454 bambini sono stati uccisi o sono rimasti gravemente feriti; 157 gli attacchi armati contro le scuole registrati in un solo anno e in quasi 1 famigliana su 3 i figli mostrano evidenti segnali di stress psicosociale. Numeri impietosi che fotografano le condizioni dell’ina pochi giorni dal 15 marzo, data in ...

