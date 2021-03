Serie A, la corsa scudetto: altro mattoncino dell’Inter, ma non è ancora fatta. Tutte le insidie (Di martedì 9 marzo 2021) Con il posticipo tra Inter e Atalanta si è conclusa la 26esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate tantissime indicazioni soprattutto per la zona scudetto. La squadra di Antonio Conte ha superato quella di Gasperini con il risultato di 1-0, decisivo un gol in mischia in Skriniar con gli ospiti che avrebbero meritato almeno un risultato positivo per il gioco espresso. E’ tornato su ottimi livelli il Milan che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Verona, nonostante le tante assenze i rossoneri hanno dimostrato di essere un grande gruppo. Non molla di un centimetro la Juventus, nonostante la sfida di Champions la compagine di Andrea Pirlo ha giocato al massimo e conquistato tre punti contro la Lazio. Successi di Roma e Napoli che però non sembrano in grado di rientrare in corsa per il primo posto. Foto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 marzo 2021) Con il posticipo tra Inter e Atalanta si è conclusa la 26esima giornata del campionato diA, sono arrivate tantissime indicazioni soprattutto per la zona. La squadra di Antonio Conte ha superato quella di Gasperini con il risultato di 1-0, decisivo un gol in mischia in Skriniar con gli ospiti che avrebbero meritato almeno un risultato positivo per il gioco espresso. E’ tornato su ottimi livelli il Milan che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Verona, nonostante le tante assenze i rossoneri hanno dimostrato di essere un grande gruppo. Non molla di un centimetro la Juventus, nonostante la sfida di Champions la compagine di Andrea Pirlo ha giocato al massimo e conquistato tre punti contro la Lazio. Successi di Roma e Napoli che però non sembrano in grado di rientrare inper il primo posto. Foto di ...

