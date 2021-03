'Psg, Mbappé prende tempo per il rinnovo' (Di martedì 9 marzo 2021) PARIGI (FRANCIA) - Il futuro di Kylian Mbappé resta sempre più un mistero . Qualche settimana da Leonardo aveva annunciato che il rinnovo dell'attaccante francese, in scadenza a giugno 2022, sarebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) PARIGI (FRANCIA) - Il futuro di Kylianresta sempre più un mistero . Qualche settimana da Leonardo aveva annunciato che ildell'attaccante francese, in scadenza a giugno 2022, sarebbe ...

Advertising

BombeDiVlad : ???? #Mbappè spara alto per il rinnovo ?? L’attaccante chiede 35 milioni all’anno #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - sportli26181512 : '#Psg, #Mbappé prende tempo per il rinnovo': Secondo quanto riportato da L'Équipe, l'attaccante starebbe valutando… - RaiSport : ? #Mbappè-#Psg rinnovo difficile, #RealMadrid pronto a investire In scadenza di contratto nel 2022, l'attaccante p… - andrecgomess1 : Sonho seria Haaland Ney Mbappe e Messi no PSG - juanrumenigen : #chiringuitobarcelona Laporta ha negociado con el PSG cambia a Messi por MBAPPE -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé 'Psg, Mbappé prende tempo per il rinnovo' Deschamps: "Mbappé? Deciderà lui tra Spagna, Italia o Inghilterra" Mbappé, ecco dove potrebbe andare in caso di addio al Psg Di certo il talento di Mbappé passa inosservato, pertanto, in caso di ...

Mbappè - Psg rinnovo difficile, Real pronto a investire Secondo il Daily Mail, infatti, Mbappè, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, punterebbe a uno stipendio da 35 milioni di euro a stagione, una cifra che il Psg non intenderebbe ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Deschamps: "? Deciderà lui tra Spagna, Italia o Inghilterra", ecco dove potrebbe andare in caso di addio alDi certo il talento dipassa inosservato, pertanto, in caso di ...Secondo il Daily Mail, infatti, Mbappè, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, punterebbe a uno stipendio da 35 milioni di euro a stagione, una cifra che ilnon intenderebbe ...