Pesaro, location vaccini, ora si cambia: via libera alle postazioni allestite all'ex Ristò all'Iper (Di martedì 9 marzo 2021) Pesaro Uno spazio nel cuore della galleria commerciale accessibile a tutti dove ci si potrà vaccinare e fare la spesa. La nuova sede scelta per la campagna vaccinale di massa è l'ex Ristò del Rossini ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 marzo 2021)Uno spazio nel cuore della gria commerciale accessibile a tutti dove ci si potrà vaccinare e fare la spesa. La nuova sede scelta per la campagna vaccinale di massa è l'exdel Rossini ...

Advertising

KCiogong : 09:00 Vis Pesaro vs Feralpisalò | Serie C, Girone B live stream Location: Pesaro Venue: Stadio Tonino Benelli ? Cl… - WatchLi65067876 : 09:00 Vis Pesaro vs Feralpisalò | Serie C, Girone B live stream Location: Pesaro Venue: Stadio Tonino Benelli ? Cl… -