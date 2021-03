Paura a Roma, fiamme in un appartamento: l’incendio è ancora in corso (Di martedì 9 marzo 2021) Incendio in corso in un appartamento in via della Maglianella, al civico 297. La segnalazione è arrivata attorno alle 7:40 e dieci minuti dopo circa la sala operativa dal Comando di Roma ha inviato 4 squadre per bloccare le fiamme nell’abitazione. l’incendio è stato segnalato da un passante ed ha coinvolto una struttura di due piani con una superficie di circa 200mq. Al momento non vi risultano persone all’interno ma, come abbiamo già detto, l’incendio è ancora in atto. Sul posto presenti anche Polizia di Stato e il personale e il 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Incendio inin unin via della Maglianella, al civico 297. La segnalazione è arrivata attorno alle 7:40 e dieci minuti dopo circa la sala operativa dal Comando diha inviato 4 squadre per bloccare lenell’abitazione.è stato segnalato da un passante ed ha coinvolto una struttura di due piani con una superficie di circa 200mq. Al momento non vi risultano persone all’interno ma, come abbiamo già detto,in atto. Sul posto presenti anche Polizia di Stato e il personale e il 118. su Il Corriere della Città.

