Pantera, ancora un avvistamento: una storia che si ripete (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Pantera torna a farsi vedere. O quasi. ancora un avvistamento del felino ammantato di nero. Stavolta, però, un po’ più a Sud. In effetti arrivano segnalazioni della presenza del grosso felino da San Pancrazio Salentino, in Puglia nei pressi di Monte Ruga. Dopo i reiterati avvistamenti nel Sannio, che nei mesi passati avevano lasciato un po’ tutti in apprensione – con diversi inviti dei sindaci a non percorrere strade isolate e alla cautela e alla prudenza, stavolta è la Puglia ad essere oggetto della “presenza” dell’animale. Anche in questo caso un video amatoriale testimonierebbe il passaggio dell’animale selvatico. Come al solito c’è molto spazio per l’immaginazione. Ma tant’è, ormai quello dell’avvistamento della Pantera sembra essere diventato un fenomeno costante ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLatorna a farsi vedere. O quasi.undel felino ammantato di nero. Stavolta, però, un po’ più a Sud. In effetti arrivano segnalazioni della presenza del grosso felino da San Pancrazio Salentino, in Puglia nei pressi di Monte Ruga. Dopo i reiterati avvistamenti nel Sannio, che nei mesi passati avevano lasciato un po’ tutti in apprensione – con diversi inviti dei sindaci a non percorrere strade isolate e alla cautela e alla prudenza, stavolta è la Puglia ad essere oggetto della “presenza” dell’animale. Anche in questo caso un video amatoriale testimonierebbe il passaggio dell’animale selvatico. Come al solito c’è molto spazio per l’immaginazione. Ma tant’è, ormai quello dell’dellasembra essere diventato un fenomeno costante ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pantera, ancora un #Avvistamento: una storia che si ripete ** - an_tartide : RT @nove__primavere: in tutto questo c'è ancora una pantera nella mia regione che gira libera - daniela11925 : RT @nove__primavere: in tutto questo c'è ancora una pantera nella mia regione che gira libera - nove__primavere : in tutto questo c'è ancora una pantera nella mia regione che gira libera - Handsom90471616 : @repubblica Ancora cu sta pantera!?!????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pantera ancora Così sono cambiate le eroine delle serie tv Dopo tanti anni, le donne lottano ancora per far rispettare i loro diritti, le loro scelte e il ... Pantera astuta e spietata nelle aule di tribunale, trae la sua forza dalle mille battaglie che ha ...

Morto Claudio Viganò politica, affari e l'amicizia con Mina Una pantera che ballava e la ma fa ball a mi...' E giù mezzo in dialetto ed italiano a raccontare ancora. Poi il ritorno a Monza dopo la parentesi dance. Non c'era costruttore o uomo d'affari che non ...

Pantera, ancora un avvistamento: una storia che si ripete anteprima24.it Renate-Carrarese Serie C: Pantere graziate dal secondo rigore consecutivo sbagliato da Infantino Serata amara per Renate e Carrarese. Entrambe le squadre sprecano occasioni importantissime per aggiudicarsi la posta piena e guadagnano un punto che accontenta maggiormente gli Apuani. Questi ultimi, ...

DIRETTA/ Renate Carrarese (risultato finale 0-0): occasione sprecata dalle pantere Diretta Renate Carrarese, risultato finale 0-0: pareggio senza reti a Meda nel girone A di Serie C, i marmiferi sbagliano un rigore nel primo tempo.

Dopo tanti anni, le donne lottanoper far rispettare i loro diritti, le loro scelte e il ...astuta e spietata nelle aule di tribunale, trae la sua forza dalle mille battaglie che ha ...Unache ballava e la ma fa ball a mi...' E giù mezzo in dialetto ed italiano a raccontare. Poi il ritorno a Monza dopo la parentesi dance. Non c'era costruttore o uomo d'affari che non ...Serata amara per Renate e Carrarese. Entrambe le squadre sprecano occasioni importantissime per aggiudicarsi la posta piena e guadagnano un punto che accontenta maggiormente gli Apuani. Questi ultimi, ...Diretta Renate Carrarese, risultato finale 0-0: pareggio senza reti a Meda nel girone A di Serie C, i marmiferi sbagliano un rigore nel primo tempo.