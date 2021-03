“Ormai le partite intere non le guarda più nessuno”, Agnelli pensa a pacchetti tv per i quarti d’ora finali (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le tante proposte che Andrea Agnelli, in qualità di Presidente dell’ECA, ha discusso ieri alla 25esima assemblea generale, ce n’è pure una televisiva: vuole spacchettare l’offerta in funzione della fruizione, vendere cioè abbonamenti ai soli quarti d’ora finali delle partite. Perché, dice, “Ormai le partite intere in tv non se le guarda più nessuno, a meno che tu non sia un tifoso sfegatato”. E allora meglio andare incontro al nuovo target da sfruttare: i giovani. I quali, ribadisce il presidente della Juve, si annoiano prestissimo e sono abituati a guardare il calcio in forma di highlights. Per loro – scrive il Guardian, che come altri giornali inglesi s’è tuffato nel debanking delle innumerevoli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le tante proposte che Andrea, in qualità di Presidente dell’ECA, ha discusso ieri alla 25esima assemblea generale, ce n’è pure una televisiva: vuole spacchettare l’offerta in funzione della fruizione, vendere cioè abbonamenti ai solidelle. Perché, dice, “lein tv non se lepiù, a meno che tu non sia un tifoso sfegatato”. E allora meglio andare incontro al nuovo target da sfruttare: i giovani. I quali, ribadisce il presidente della Juve, si annoiano prestissimo e sono abituati are il calcio in forma di highlights. Per loro – scrive il Guardian, che come altri giornali inglesi s’è tuffato nel debanking delle innumerevoli ...

Advertising

napolista : 'Ormai le partite intere non le guarda più nessuno', Agnelli pensa a pacchetti tv per i quarti d'ora finali Dice il… - carmi_ne : @micheldossena @Cobretti_80 minchia ormai siamo arrivati alla cancellazione delle partite - paglialunga00 : RT @alessio_ka: @paglialunga00 Le Sardine sono partite bene ma ormai sono sotto sale... - olindocervi : La #lega ha sempre una strateggggia per tenere ben salde al deretano le loro cadreghe. Se le partite Iva perdono la… - similiadeglier1 : @Toccoditacco10 Trasmissione di calcio fatta per parlare di gossip e moviola. Ormai anlizzare le partite è solo un contorno della serata -