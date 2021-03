Oddin riceve un investimento da un fondo strategico

Leggi su esports247

(Di martedì 9 marzo 2021), società specializzata nel risk managemente di esports, ha ricevuto finanziamenti da un gruppodi investitori. L’è stato guidato e portato avanti da Alex Igelman, fondatore di Esports Capital Corp. e da Jeff Sagansky, investitore specializzato nei settori media e tecnologia. Sfortunatamente non sono stati resi noti al pubblico i termini dell’. Non appena si avranno notizie in più in merito vi terremo informati. Riguardo all’il CEO diVlastimil Venclik ha rilasciato il seguente commento: “Siamo estasiati nell’accogliere questo gruppo di investitori con tanta esperienza alle spalle all’interno di”. Siamo sicuri saranno da guida e supporto nella crescita della nostra società. Ci permetteranno di continuare ...