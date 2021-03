Non sono una signora, Loredana Bertè conquista tutti con la sua anima rock (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la gloriosa ospitata a Sanremo 2021, Loredana Bertè diventa regina per una notte su Rai 1 con lo show a lei interamente dedicato. Erano in tanti ad aspettare questa serata di musica, dopo l’annuncio ufficiale avvenuto proprio sul palco dell’Ariston. Una serata speciale dal titolo Non sono una signora e condotta da Alberto Matano. Tra i primi amici a salire sul palco per cantare insieme a Loredana è arrivato Zucchero che si è messo subito in gioco con uno splendido duetto, ma lo show non è finito di certo qui. Loredana è apparsa in splendida forma con l’immagine a cui ci ha abituato negli ultimi tempi: capelli blu, vestiti cortissimi a mostrare le gambe toniche e attitudine rock. Il palco si è trasformato in un grande Luna Park insieme ai ballerini della ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la gloriosa ospitata a Sanremo 2021,diventa regina per una notte su Rai 1 con lo show a lei interamente dedicato. Erano in tanti ad aspettare questa serata di musica, dopo l’annuncio ufficiale avvenuto proprio sul palco dell’Ariston. Una serata speciale dal titolo Nonunae condotta da Alberto Matano. Tra i primi amici a salire sul palco per cantare insieme aè arrivato Zucchero che si è messo subito in gioco con uno splendido duetto, ma lo show non è finito di certo qui.è apparsa in splendida forma con l’immagine a cui ci ha abituato negli ultimi tempi: capelli blu, vestiti cortissimi a mostrare le gambe toniche e attitudine. Il palco si è trasformato in un grande Luna Park insieme ai ballerini della ...

