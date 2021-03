No, non bisogna eliminare il distanziamento sociale per porre fine alla pandemia (Di martedì 9 marzo 2021) L’8 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte via Whatsapp la richiesta di verificare due articoli: uno pubblicato dal sito Affaritaliani.it il 5 marzo 2021 e intitolato «Covid quando finirà, Science choc: “Fra 10-20 anni se non apriamo tutto”», un altro pubblicato dal quotidiano Libero il 6 marzo 2021 e intitolato «Coronavirus, l’allarme degli scienziati: “Basta distanziamento e mascherina, se non circola ne avremo per altri 20 anni”». Articoli analoghi sono stati anche pubblicati dai quotidiani Il Giornale, dal Corriere dello Sport e dal portale OggiScuola. Secondo questi articoli uno studio pubblicato su Science avrebbe dimostrato che sarebbe necessario far circolare liberamente il virus per farlo diventare endemico e inoffensivo e che altrimenti, tenendolo sotto controllo, la pandemia potrebbe durare dieci o venti ... Leggi su facta.news (Di martedì 9 marzo 2021) L’8 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte via Whatsapp la richiesta di verificare due articoli: uno pubblicato dal sito Affaritaliani.it il 5 marzo 2021 e intitolato «Covid quando finirà, Science choc: “Fra 10-20 anni se non apriamo tutto”», un altro pubblicato dal quotidiano Libero il 6 marzo 2021 e intitolato «Coronavirus, l’rme degli scienziati: “Bastae mascherina, se non circola ne avremo per altri 20 anni”». Articoli analoghi sono stati anche pubblicati dai quotidiani Il Giornale, dal Corriere dello Sport e dal portale OggiScuola. Secondo questi articoli uno studio pubblicato su Science avrebbe dimostrato che sarebbe necessario far circolare liberamente il virus per farlo diventare endemico e inoffensivo e che altrimenti, tenendolo sotto controllo, lapotrebbe durare dieci o venti ...

