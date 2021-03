No di Sileri al lockdown: “Meglio chiusure locali” (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza Covid, per il Sottosegretario alla Salute Sileri “Meglio chiusure chirurgiche, non serve un nuovo lockdown nazionale” Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri constata che “vi é stato un peggioramento” del contagio da Covid “in alcune aree del Paese” ma ritiene che “probabilmente un lockdown generalizzato a tutto il territorio nazionale non serve. Serve invece in alcune… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza Covid, per il Sottosegretario alla Salutechirurgiche, non serve un nuovonazionale” Il sottosegretario alla Salute Pierpaoloconstata che “vi é stato un peggioramento” del contagio da Covid “in alcune aree del Paese” ma ritiene che “probabilmente ungeneralizzato a tutto il territorio nazionale non serve. Serve invece in alcune… L'articolo Corriere Nazionale.

