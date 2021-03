Naufragio in Tunisia: ripescati 39 cadaveri (Di martedì 9 marzo 2021) Si aggrava il bilancio dell’ennesima tragedia del Mediterraneo. Il ministero della Difesa tunisino ha infatti reso noto di aver ripescato a seguito del Naufragio di due imbarcazioni di fortuna al largo delle isole Kerkennah, nel governatorato di Sfax, i corpi di 39 persone, e di averne soccorse 165 migranti di varie nazionalità africane. Le operazioni di ricerca di eventuali superstiti sono ancora in corso, secondo il dicastero di Tunisi. Le due imbarcazioni erano salpate nella notte tra lunedì e martedì dalle coste di Sfax, dirette a quelle europee. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Si aggrava il bilancio dell’ennesima tragedia del Mediterraneo. Il ministero della Difesa tunisino ha infatti reso noto di aver ripescato a seguito deldi due imbarcazioni di fortuna al largo delle isole Kerkennah, nel governatorato di Sfax, i corpi di 39 persone, e di averne soccorse 165 migranti di varie nazionalità africane. Le operazioni di ricerca di eventuali superstiti sono ancora in corso, secondo il dicastero di Tunisi. Le due imbarcazioni erano salpate nella notte tra lunedì e martedì dalle coste di Sfax, dirette a quelle europee.

