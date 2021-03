Milito | «Un onore entrare nella Hall of Fame dell’Inter | ringrazio i tifosi»

(Di martedì 9 marzo 2021) Diegoha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l’ingressoofnerazzurra: le sue parole Diegoha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l’ingressoofnerazzurra. Le sue parole.OF– «Difficile da spiegare a parole, per me oggi è un giorno speciale. Ascoltavo i nomi di Mazzola, Ronaldo…in questaofper me è meraviglioso. Ribadisco che è davvero difficile spiegarlo a parole. Per me è un grande orgoglio,tutti iper avermi permesso l’ingresso in questaofe mi emoziono ancora perché essere a fianco a ...

Lasagna: «Io simile a Milito? Un onore per me ma devo lavorare tanto»

Diego Milito ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l'ingresso nella Hall of Fame nerazzurra: le sue parole Diego Milito ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l'ingresso nella Hall of Fame nerazzurra.
Milito, visibilmente emozionato per l'onore di cui è insignito, ha dichiarato: "Per me è difficile spiegare e fare capire cosa provo oggi nell'entrare in questa Hall of Fame. Essere accostato a leggen ...