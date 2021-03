Massimo D’Alema positivo al Covid | “Sono asintomatico e in isolamento domiciliare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021)è risultatoal Coronavirus. La notizia è stata confermata direttamente dall’ex presidente del Consiglio: “inin casa, ma sto bene,“, ha detto all’agenzia Ansa che lo aveva contattato per commentare la cancellazione delle condanne dell’ex presidente brasiliano Lula.farà il secondo tampone domani 10 marzo, come previsto dal protocollo in questi casi. Il primo lo aveva fatto in previsione di un viaggio e aveva dato esito, sebbene la carica virale, ha fatto sapere, “risultasse molto bassa”. Nelle ultime 24 ore in Italia cistati 19.749 nuovi contagi con un record di ingressi in terapia intensiva. In crescita anche i ricoverati: +562. I ...