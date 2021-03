Massimo D’Alema positivo al Coronavirus: «Sto bene, la scocciatura è stare rinchiuso in casa» (Di martedì 9 marzo 2021) L’ex premier Massimo D’Alema è in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La notizia è emersa nel giorno della cancellazione delle condanne per l’ex presidente brasiliano Lula, per le quali D’Alema è stato contattato dall’agenzie, a cominciare dall’Ansa: «Sto bene, sono asintomatico – ha chiarito l’ex premier – L’unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa». Leggi anche: Emilia-Romagna verso il lockdown, situazione critica negli ospedali: «Ok solo a ricoveri per emergenze» L’Italia per prima produrrà Sputnik in Europa. L’Ue frena: «Sarà una quantità irrilevante» Nuove restrizioni dal Cts, Galli: «È tardi, arrivano come una martellata sugli alluci» Zingaretti pubblica (e rimuove) la foto della ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) L’ex premierè in isolamento dopo essere risultatoal. La notizia è emersa nel giorno della cancellazione delle condanne per l’ex presidente brasiliano Lula, per le qualiè stato contattato dall’agenzie, a cominciare dall’Ansa: «Sto, sono asintomatico – ha chiarito l’ex premier – L’unicaè dover starin». Leggi anche: Emilia-Romagna verso il lockdown, situazione critica negli ospedali: «Ok solo a ricoveri per emergenze» L’Italia per prima produrrà Sputnik in Europa. L’Ue frena: «Sarà una quantità irrilevante» Nuove restrizioni dal Cts, Galli: «È tardi, arrivano come una martellata sugli alluci» Zingaretti pubblica (e rimuove) la foto della ...

Advertising

Adnkronos : ++Massimo D'Alema positivo al Covid++ - Agenzia_Ansa : 'Sono in isolamento in casa per il Covid ma sto bene, sono asintomatico'. Così Massimo D'Alema 'L'unica scocciatura… - Corriere : Massimo D’Alema ha il Covid: «Sto bene, sono asintomatico» - giorgio757 : RT @noitre32: IL SISTEMA 'Vedo Speranza alle 4, D'Alema non può fare qualcosa?'. Scandalo-mascherine, l'intercettazione che asfalta la sini… - GiorgioJayDee : RT @Libero_official: Scandalo #mascherine, nelle intercettazioni ora spunta anche il nome del ministro #Speranza: 'Dopo vedo Roberto, ma D'… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo D’Alema Massimo D’Alema: «Pd-M5S, alleanza naturale. O ccasione per ritrovare la strada» Corriere della Sera