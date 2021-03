Llorente | «Mi trovo bene all’Udinese | alla Juve c’erano grandi giocatori»

(Di martedì 9 marzo 2021) Fernandonella serata di ieri è stato ospite di “Udinese Tonight”, il talk show bianconero di Udinese TV. Le sue parole Fernandonella serata di ieri è stato ospite di “Udinese Tonight”, il talk show bianconero di Udinese TV. Le sue parole. GOL – «Sono molto contento del gol segnato contro il Sassuolo. Ci tenevo tanto a segnare. Mi sono trovato benissimo a Udine da subito. La società è ottima, con delle fantastiche strutture e mi mancava solo il goal. Sono contento di aver aiutato la squadra, era una partita importante per noi per allontanarci dzona calda. Adesso siamo un po’ più tranquilli ma dobbiamo continuare a vincere per dimostrare dove possiamo arrivare». NAPOLI – «Gattuso e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio. Gattuso propone sempre di giocare la pda dietro. L’Udinese, ...

ha segnato la sua prima rete in A proprio contro il Verona, in casa con la maglia della Juventus nel settembre 2013. Lasagna è appena passato al Verona dall'Udinese: nel suo periodo in ...Tanto palleggio per due soli tiri in porta: poche idee e manca una "torre" in attacco. L'Udinese si difende senza rischi e fa festa con il 36enne Llorente UDINE. «I giocatori di qualità in queste part ...Un gol dello spagnolo a fine primo tempo, l'altro di Pereyra al 92': Udinese a quota 32 punti, salvezza ipotecata. UDINE. L'obiettivo della squadra di Gotti è il solito: ripartire con le accelerazioni ...