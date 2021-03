LIVE Italia-Belgio 1-1 calcio a 5 in DIRETTA: Gui e Cesaroni vanno vicinissimi al gol del vantaggio in apertura di ripresa (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16’39 Tiro di Ah. Sababti: Miarelli in due tempi, usando addirittura la testa, allontana in fallo laterale. 17’09” Si sfidano a viso aperto Italia e Belgio adesso, con gli azzurri che sembrano in grado di profondere il massimo sforzo. 18’10” OCCASIONISSIMA FALLITA DA Cesaroni! L’azzurro non concretizza la discesa eccezionale di Murilo, che aveva consegnato un cioccolatino al compagno, incapace di chiudere con sinistro verso la porta quasi sguarnita 19’22” TRAVERSA CLAMOROSA DI GUI! Gioco di gambe eccezionale del pivot che disorienta un avversario e poi scarica una sassata che si infrange contro il montante. COMINCIA LA ripresa. calcio D’INIZIO AFFIDATO AL Belgio! Si va quindi all’intervallo sull’1-1, per ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16’39 Tiro di Ah. Sababti: Miarelli in due tempi, usando addirittura la testa, allontana in fallo laterale. 17’09” Si sfidano a viso apertoadesso, con gli azzurri che sembrano in grado di profondere il massimo sforzo. 18’10” OCCASIONISSIMA FALLITA DA! L’azzurro non concretizza la discesa eccezionale di Murilo, che aveva consegnato un cioccolatino al compagno, incapace di chiudere con sinistro verso la porta quasi sguarnita 19’22” TRAVERSA CLAMOROSA DI GUI! Gioco di gambe eccezionale del pivot che disorienta un avversario e poi scarica una sassata che si infrange contro il montante. COMINCIA LAD’INIZIO AFFIDATO AL! Si va quindi all’intervallo sull’1-1, per ...

