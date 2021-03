L’intervista di Harry e Meghan, si salva solo la Regina (Di martedì 9 marzo 2021) L’intervista da Oprah Winfrey farà parlare a lungo L’intervista di Harry e Meghan, in onda in Italia, questa sera 9 marzo, su TV8 farà discutere a lungo. Tra privilegi, razzismo e accuse i due senza freni, a Oprah Winfrey hanno raccontato la loro versione dei fatti, hanno svelato cosa li ha portati ad allontanarsi dalla casa reale inglese. NelL’intervista i due ne hanno per tutti in particolar modo per i protocolli e per le istituzioni. L’unica che si salva è la Regina Elisabetta con il Principe Filippo. Non è chiaro a chi siano rivolte le accuse di razzismo relative alla pelle del piccolo Archie: Oprah ha spiegato, in occasione del CBS This Morning, che Harry non si è sbottonata ma ha specificato che non si tratta né del nonno, il Principe Filippo né ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021)da Oprah Winfrey farà parlare a lungodi, in onda in Italia, questa sera 9 marzo, su TV8 farà discutere a lungo. Tra privilegi, razzismo e accuse i due senza freni, a Oprah Winfrey hanno raccontato la loro versione dei fatti, hanno svelato cosa li ha portati ad allontanarsi dalla casa reale inglese. Neli due ne hanno per tutti in particolar modo per i protocolli e per le istituzioni. L’unica che siè laElisabetta con il Principe Filippo. Non è chiaro a chi siano rivolte le accuse di razzismo relative alla pelle del piccolo Archie: Oprah ha spiegato, in occasione del CBS This Morning, chenon si è sbottonata ma ha specificato che non si tratta né del nonno, il Principe Filippo né ...

